Pellegrino agli studenti del Circolo Didattico “Fava”: “Lo sport è benessere”

Nota stampa Calcio Catania

Prosegue l’iniziativa fortemente voluta dal Calcio Catania per la diffusione nelle scuole del messaggio relativo all’importanza della pratica sportiva: ieri, a Mascalucia, il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino e il difensore rossazzurro Alessandro Albertini, con il responsabile del settore giovanile Massimiliano Borbone, il responsabile area sviluppo sport e territorio Salvo Cambria e il responsabile comunicazione Angelo Scaltriti, hanno incontrato gli alunni delle quinte classi del circolo didattico “Giuseppe Fava”.

Nel pieno rispetto della normativa anti-Covid e usufruendo dell’ampio spazio all’aperto del plesso scolastico, la delegazione del nostro club è stata splendidamente accolta e sapientemente coinvolta dalla preside dell’istituto, professoressa Maria Gabriella Capodicasa, dalla professoressa Eleonora Borzì, referente sport, e dalla dottoressa Francesca Passalacqua, referente legalità ed educazione civica.

Molto apprezzato, l’intervento del Sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra.

Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino sottolinea: “Dobbiamo creare continuamente le occasioni giuste per dialogare con gli studenti, è fondamentale ribadire che con la pratica di una disciplina sportiva si raggiunge un benessere fisico e mentale fondamentale per una migliore qualità della vita. Il sentimento collettivo che avvolge il Catania è bellissimo: ho notato la felicità dei bambini che hanno rivolto tante domande ad Alessandro, in particolare, ed è stato bello anche per noi, vivere un momento di dialogo e gioia”.

Ai giovanissimi studenti e ai docenti dell’istituto “Fava”, un sincero ringraziamento per l’invito e per il grande entusiasmo mostrato.

