PELLEGRINO: “Sigi non è stata eroica, di più. Non dimentichiamolo”

Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino è intervenuto brevemente nel corso di una conferenza stampa fiume tenutasi a Torre del Grifo, in presenza dei membri del CdA della Sigi, difendendo l’operato della SpA etnea: “Prima del vecchio Comitato, con altri imprenditori che in quel momento stavano attivando l’iniziativa di salvataggio del Catania abbiamo preso solo merda da tutte le parti, altri hanno compreso che c’erano persone serie che stavano cercando di capire come fare per provare a salvare il club. Questo va ricordato. Non dimentichiamoci del percorso storico raggiunto fino ad oggi, frutto dell’idea iniziale con anche Fabio Pagliara. Rimarchiamo queste cose. Ricordo quando si diceva che la Sigi era composta da quattro morti di fame, gente incompetente e inesperta, che c’era quello che vendeva la carne, il parrucchiere. Sigi è anche questo. Diamo atto a Sigi che non è stata eroica, di più. C’eravamo anche attivati per riaprire il centro sportivo al pubblico. E nella programmazione della squadra queste forme d’investimento erano calcolate come i tifosi allo stadio, abbonamenti, sponsor. Noi abbiamo perso 2-3 sponsor veramente importanti. La realtà purtroppo poi è stata quella delle entrate pari a zero”.

