PLAYOFF – Primo Turno (fase nazionale), risultati andata: cade il Bari. Palermo, vittoria di rigore

Squadre di Serie C in campo per le gare d’andata del Primo Turno dei Playoff (fase nazionale). Unico successo esterno, quello del Modena contro l’Albinoleffe. Bari ko al cospetto della Feralpisalò. Vittoria in rimonta della Pro Vercelli. Vince anche il Palermo in extremis con l’Avellino, decisivo il rigore trasformato da Floriano. Matelica fermato sul pari dal Renate. Riportiamo di seguito i risultati maturati nel dettaglio:

Pro Vercelli 2-1 Südtirol (28′ Casiraghi, 56′ Emmanuello. 95′ Costantino rig.)

Albinoleffe 0-1 Modena (28′ Spagnoli)

Feralpisalò 1-0 Bari (56′ Tulli)

Matelica 1-1 Renate (80′ Mbaye, 86′ Silva)

Palermo 1-0 Avellino (87′ Floriano rig.)

