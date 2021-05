PLAYOFF: i risultati del secondo turno. Foggia piange, Palermo sorride. Continua il sogno del Matelica

Oggi, mercoledì 19 marzo, spazio alle gare valide per il secondo turno dei playoff (fase a gironi) di Serie C. Colpi esterni di Matelica e Palermo, rispettivamente a Cesena e Castellammare di Stabia. Finale incandescente in terra romagnola, dove Ardizzone aveva pareggiato i conti in pieno recupero ma, poco dopo, gli ospiti si sono clamorosamente riportati in vantaggio. Va al Bari, invece, l’atteso derby pugliese col Foggia. Avanzano, inoltre, Feralpisalò, Pro Vercelli e Albinoleffe. Fuori dalla corsa anche Juventus U23, Virtus Verona e Grosseto. Questi i risultati maturati con i relativi marcatori, in grassetto le squadre che accedono al primo turno della fase nazionale:

17:30 Feralpisalò 1-1 Virtus Verona (19′ Guerra, 56′ Pittarello)

17:30 Pro Vercelli 1-0 Juventus U23 (83′ Costantino)

17:30 Juve Stabia 0-2 Palermo (18′ Valente, 66′ Saraniti)

17:45 Bari 3-1 Foggia (25′ Marras, 39′ D’Ursi, 53′ Di Jenno, 56′ D’Ursi)

18:00 Albinoleffe 2-1 Grosseto (20′ Polidori, 55′ Manconi, 74′ Canestrelli)

18:00 Cesena 2-3 Matelica (37′ Magri, 50′ Calcagni, 69′ Di Gennaro, 96′ Ardizzone, 98′ Balestrero)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***