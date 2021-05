PLAYOUT: Ravenna e Bisceglie retrocedono in Serie D

Niente da fare per Ravenna e Bisceglie. Entrambe le squadre salutano il calcio professionistico, al termine dei playout che premiano, invece, Legnago e Paganese. Ravenna sconfitto per 3-0 in trasferta dopo il ko dell’andata (0-1): doppietta di Bulevardi e gol di Buric. La Paganese ha archiviato la pratica Bisceglie imponendosi per 3-2 in Campania, rispondendo al passivo di 2-1 riportato al “Ventura”: gli azzurrostellati si salvano in virtù della migliore classifica. Mattia e Diop (doppietta) a segno per la squadra allenata da Di Napoli, di Rocco e Zagaria le realizzazioni di marca biscegliese. 0-0, infine, tra Fano ed Imolese che si giocheranno la permanenza tra i professionisti nel match di ritorno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***