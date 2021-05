PRIMAVERA – Fichera: “Segnare nel derby esperienza bellissima, non lo dimenticherò mai”

Nota stampa Calcio Catania

Matteo Fichera è uno dei quattro catanesi nati nel 2003 che hanno realizzato le reti del Catania, oggi, nel derby con il Palermo. Esausto ma felice, a fine gara, il giovane attaccante ha affidato le sue sensazioni al sito ufficiale:

“Oggi ho realizzato il mio terzo gol con la maglia del Catania e credo che non lo dimenticherò mai: segnare nel derby è un’esperienza bellissima. Per me è la prima stagione in rossazzurro e sono consapevole dell’importanza di questa opportunità: vengo dal Fortino e sogno il Massimino, come tanti ragazzi catanesi. Abbiamo disputato una grande gara, siamo in crescita e si vede. Siamo orgogliosi e felici per questa vittoria. Ci dispiace soltanto per le occasioni perdute nella prima parte della stagione, ora dobbiamo riuscire a sfruttare tutte le partite per migliorare. Alla fine ho accusato un piccolo risentimento muscolare, nulla di grave: non vedo l’ora di tornare in campo”.

