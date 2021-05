REGINALDO: maglia all’asta, raccolte più di 250 euro

FOOTBALL MOMENTS & GS EVENTS ha annunciato nei giorni scorsi la messa all’asta della maglia indossata e autografata da Reginaldo in occasione della partita Catania 3-0 Casertana del 25 aprile, valida per la 37/a giornata di Serie C 2020-21. Asta che si è conclusa proprio nelle ultime ore raccogliendo l’importo di 253 euro. L’intero ricavato andrà in donazione per l’associazione “Il Volo degli Angeli Onlus” a favore dell’Ospedale San Matteo di Pavia, reparto di Chirurgia Pediatrica.

