ROCCA (Foggia): “A Catania come fosse una finale”

Nota stampa Calcio Foggia

Conferenza vista playoff per Michele Rocca, centrocampista rossonero che oggi pomeriggio ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della gara col Catania di domenica pomeriggio: “Rispetto a sette giorni fa sarà una gara diversa quella col Catania, da dentro o fuori e sicuramente ci sarà una carica adrenalinica particolare, unica. E’ chiaro che se li affrontiamo per tutta la partita con la stessa personalità e convinzione del primo tempo di domenica scorsa, possiamo fare molto bene e creargli problemi. I playoff sono già un traguardo importante, se pensiamo al fatto che in pochi hanno creduto in noi ad inizio stagione ma ce lo siamo meritati sul campo. Noi sappiamo chi siamo e cosa rappresentiamo, sentiamo il peso della maglia che indossiamo; questa è una partita da giocare come se fosse una finale, la stiamo preparando con la consapevolezza che possiamo dare fastidio a chiunque se giochiamo come sappiamo. Il mio futuro? Sono concentrato sul Catania, questo conta adesso“.

