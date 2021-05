SALVI (Foggia): “Abbiamo buttato la vittoria. Ai playoff con onore”

Nota stampa Calcio Foggia

Già in clima playoff Stefano Salvi, centrocampista rossonero oggi (ieri per chi legge, ndr) con i gradoni di capitano, che analizza il pareggio maturato col Catania.

“Stiamo qui a mangiarci le mani per aver buttato via una vittoria, abbiamo disputato un buon primo tempo contro una squadra davvero forte, dimostrando che come abbiam sempre detto, possiamo giocarcela con chiunque quando scendiamo in campo motivati, carichi e con la fame. La nostra stagione? Per com’era nata, giocarsi i playoff è un grande traguardo. Ci davano per spacciati all’inizio ed invece a febbraio eravamo già salvi e con un piede nei playoff. Di nuovo il Catania? A prescindere dall’avversario, dobbiamo scendere in campo con grinta e cattiveria, le nostre qualità, onorando la città e maglia che indossiamo”.

VIDEO: le parole di Salvi

