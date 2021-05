SCADENZA P/A: documentazione ok per il Catania

Primi importanti adempimenti per il Catania, in vista dell’ottenimento della Licenza Nazionale. Scadeva oggi, infatti, il termine per depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 ed il prospetto contenente l’indicatore di Patrimonializzazione (P/A), determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021. Documentazione già prodotta dalla società rossazzurra. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di 0,10 unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 16 giugno 2021. L’inosservanza, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2021/2022. Non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista per il Catania.

