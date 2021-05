SERIE C: 38/a giornata, risultati e classifica. Catania sesto, in attesa che si pronunci la giustizia sportiva

Fine campionato. I risultati della 38/a giornata del girone C di Serie C evidenziano come il Catania abbia perso il quinto posto venendo scavalcato dalla Juve Stabia, vittoriosa a Terni, ma il verdetto della giustizia sportiva fissato per il 5 maggio potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Bari conferma la quarta posizione, Catanzaro secondo e Avellino terzo. Il Palermo chiude immediatamente alle spalle del Catania.

RISULTATI

Bari 2-1 Bisceglie (5′ Rocco, 42′ D’Ursi, 83′ Antenucci)

Casertana 1-1 Paganese (11′ Pacilli, 39′ Guadagni)

Catanzaro 2-2 Monopoli (35′ Pierno, 45′ Mercadante, 55′ Garufo, 85′ Liviero)

Cavese 1-1 Avellino (45′ Carriero, 80′ Marzupio)

Foggia 2-2 Catania (15′ Curcio, 19′ D’Andrea, 34′ Golfo, 76′ Golfo)

Teramo 2-0 Viterbese (6′ Ilari, 20′ Bombagi)

Ternana 3-4 Juve Stabia (13′ Fantacci, 59′ Suagher, 62′ Orlando, 69′ Raicevic, 76′ Raicevic, 87′ Berardocco rig., 92′ Salzano aut.)

Vibonese 1-1 Turris (65′ Spina, 78′ Persano)

Virtus Francavilla 1-3 Palermo (21′ Nunzella, 30′ Valente, 41′ Valente, 60′ Silipo)

CLASSIFICA

Ternana 90 Catanzaro 68 Avellino 68 Bari 63 Juve Stabia 61 Catania 59 Palermo 53 Teramo 52 Foggia 51 Casertana 45 Monopoli 41 Viterbese 40 Potenza 39 Turris 39 Virtus Francavilla 38 Vibonese 36 Paganese 32 Bisceglie 30 Cavese 23

