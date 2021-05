SERIE C: Curcio e Golfo inseriti nella Top 11 della 38/a giornata

La redazione del noto portale tuttomercatoweb.com stila la consueta Top 11 relativa al recente turno di campionato disputato. Per quanto riguarda il girone C, figurano anche l’ex rossazzurro Alessio Curcio e l’attaccante Francesco Golfo, entrambi protagonisti nel confronto dello “Zaccheria” Foggia-Catania. A proposito di Curcio, viene messo in evidenzia il fatto che abbia siglato “il classico gol dell’ex in una partita bellissima e ricca di capovolgimenti di fronte”. “Il suo movimento – si legge – è talmente rapido da lasciare sul posto impassibile una vecchia volpe come Izco”. Golfo, invece, “riapre una partita che sembrava già chiusa approfittando di un errore di Di Stasio, realizza la doppietta e il gol del definitivo 2-2 con una deviazione vincente sottomisura favorita da una disattenzione collettiva della difesa del Foggia”.

Questa la Top 11 nel dettaglio (3-4-1-2): Russo (Cavese); Marzupio (Cavese), Sbampato (Paganese), Mercadante (Monopoli); Valente (Palermo), Berardocco (Juve Stabia), Ilari (Teramo), Pierno (Catanzaro); Curcio (Foggia); Golfo (Catania), Raicevic (Ternana).

