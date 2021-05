SERIE C – Guidi (all. Casertana): “Catania o Juve Stabia? Incredibile non conoscere ancora il nostro avversario…”

Catania o Juve Stabia avversario della Casertana domenica? S’interrogano i falchetti, nello specifico l’allenatore Federico Guidi che resta incredulo di fronte a tale incertezza. Queste le parole di Guidi evidenziate da tuttoc.com: “E’ incredibile che oggi ancora non conosciamo il nostro avversario al primo turno dei playoff. E’ una cosa folle. Immaginate se al Catania restituissero i due punti, vorrebbe dire organizzare il tutto da giovedì. Sarebbe una difficoltà clamorosa. Il ricorso è stato presentato a dicembre, siamo arrivati a maggio e ancora siamo qui ad attendere. Spero e mi auguro che non venga cambiato niente e che tutti possano preparare nel modo giusto la gara. Anche perché Catania e Juve Stabia sono due squadre totalmente diverse. Poi ci siamo sempre noi di mezzo. Siamo stati l’unica società ad aver viaggiato per raggiungere Trapani. Cose che possono essere gestite con largo anticipo per evitare disequilibrio. E poi non dimentichiamo che siamo l’unica squadra ad essere arrivati ai playoff con una partita in meno, considerando quella giocata in 11 contro 9. Il coefficiente calcolato su di noi non è veritiero”.

