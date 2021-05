SERIE C – Kalombo (Foggia): “Prima di Catania tutti ci davano per spacciati, adesso hanno paura di noi”

Sedrick Kalombo, uno dei migliori in campo nella vittoriosa sfida di Catania, sogna in grande ai playoff dopo il 3-1 inflitto a sorpresa dal Foggia al “Massimino”:

“Siamo carichi e vogliamo dare continuità al momento positivo. A Catania abbiamo dimostrato di essere un gruppo importante. Ha ragione il mister quando dice che siamo una mina vagante in questi playoff. Prima di Catania ci davano tutti per spacciati, oggi chiaramente hanno tutti paura di noi. Non è sbagliato perché scenderemo sempre in campo per riuscire a raggiungere il massimo. Conosciamo le difficoltà delle sfide che ci aspettano, ma la cosa non ci spaventa. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Il sogno di tutti è ottenere la promozione in Serie B”, le parole di Kalombo a La Gazzetta dello Sport.

