SERIE C – Lucarelli (all. Ternana): “Con i punti del Catania nel 2018, oggi avrei vinto il campionato…”

L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli torna sul campionato stradominato quest’anno dalla sua squadra: “Noi snobbati all’inizio dagli addetti ai lavori? Ci ha fatto anche comodo per preparare le partite. La verità è una. Nel 2017/18 (sedendo sulla panchina del Catania, ndr) ho fatto 70 punti arrivando secondo. Quest’anno sarebbero bastati per vincere il girone. Ho letto molti commenti faziosi di poca sportività. Vincere il campionato con 90 punti è qualcosa d’irripetibile. Ognuno in cuor nostro sa cosa è stato fatto per diventare la squadra che siamo. Dei complimenti degli altri ne facciamo a meno”.

