SERIE C – Marfella (Bari): “Testa ai playoff, attenzione al Catania”

Quarto posto finale per il Bari, che ha rischiato persino di perdere ulteriori posizioni. Alla fine la vittoria sul Bisceglie ha consentito ai biancorossi di evitare il primo turno dei playoff (fase gironi). In vista degli spareggi promozione, parla l’estremo difensore Davide Marfella ai microfoni di Radio Bari:

“Ormai il campionato è finito, ora ci sono i playoff e dobbiamo cercare di salire in B. Eravamo partiti per vincere, ad un certo punto la Ternana non potevamo prenderla più e, magari, inconsciamente pensavamo già ai playoff. Se facciamo quel che sappiamo fare, ritrovando la tranquillità e la serenità del girone d’andata, possiamo disputare un bel playoff. Non c’è un avversario che preferirei evitare, prima o poi devi affrontarle un pò tutte ma se devo sceglierne una dico Catania, una squadra forte. Dobbiamo concentrarci solo sulla prima partita, poi pensare al resto. Vincendo e migliorando la fase difensiva”.

