SERIE C – Plescia (Vibonese): “Segnare al Catania doppia gioia per me…”

Un bottino di 11 reti per Vincenzo Plescia in questa stagione. L’attaccante della Vibonese, fra i gol da ricordare, inevitabilmente cita quello siglato in casa contro il Catania: “Intanto è stata una marcatura nata da una intuizione di mister Roselli, che mi aveva detto di stoppare il pallone in avanti e di puntare la porta. Poi si è trattato del decimo gol, e quindi della doppia cifra, obiettivo per me molto importante. Ed ancora: per un palermitano segnare contro il Catania vale doppio. Infine: è stato proprio un gran bel gol”.

