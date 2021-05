VERSO I PLAYOFF: salto in B, le squadre del Sud che ce l’hanno fatta dagli anni ’70 ai giorni nostri

In 16 occasioni squadre a Sud del Lazio sono riuscite nell’intento di staccare il pass per la Serie B aggiudicandosi gli spareggi promozione, secondo il dato raccolto da TuttoCalcioCatania.com dagli anni ’70 ai giorni nostri. Festa grande per la squadra dell’Elefante l’ultima volta nel 2002, al cospetto del Taranto. Prima di Catania e Messina, da citare il salto di categoria ottenuto da un’altra siciliana, l’Acireale, per illecito sportivo del Perugia nonostante lo spareggio perso dagli acesi con il risultato di 2-1 a Foggia. Tre anni fa toccò ad una formazione meridionale centrare l’impresa: il Cosenza, capace di portare avanti una cavalcata memorabile dopo avere disputato un girone di ritorno strepitoso. Due stagioni addietro, invece, una nuova compagine siciliana firmò l’impresa: il Trapani. Granata che, malgrado l’incertezza societaria e gli stipendi non pagati, misero in campo fame, grinta e determinazione piegando le resistenze di Catania e Piacenza.

2019 Trapani

2018 Cosenza

2011 Juve Stabia

2009 Crotone

2007 Avellino

2006 Napoli

2005 Avellino

2004 Crotone

2002 Catania

2001 Messina

1999 Savoia

1995 Avellino

1994 Salernitana

1993 Acireale

1988 Reggina

1978 Nocerina

