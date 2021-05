SERIE C: Supercoppa, tris della Ternana. Playout, vincono Bisceglie e Legnago

Squadre di Serie C in campo per la disputa della Supercoppa e dei playout. Nel primo caso, molto bene la Ternana che vince nettamente contro il Como per 0-3. A segno Salzano, Vantaggiato e Peralta. Per quanto concerne gli spareggi per evitare la retrocessione in D (andata), Bisceglie vittorioso ai danni della Paganese. Makota e Priola vanno in gol nel primo tempo, Diop al 66′ accorcia le distanze (2-1). Ravenna sconfitto, invece, tra le mura amiche per 1-0 dal Legnago. Decide l’incontro Buric al 70′. Rinviata Fano-Imolese causa Covid.

