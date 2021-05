SERIE A: Mihajlovic, niente da fare. Resta quella col Catania l’unica vittoria da allenatore contro la Juve

Al Bologna non è riuscita l’impresa di battere la Juventus al “Dall’Ara”. La sognava Sinisa Mihajlovic, come sottolineato anche alla vigilia del match, ma il campo ha visto imporsi nettamente la formazione ospite per 4-1. Il tecnico serbo, nella carriera di allenatore, solamente una volta è riuscito a festeggiare la conquista dei tre punti al cospetto della Vecchia Signora su un totale di ben 20 partite. Ci riferiamo al 20 dicembre 2009. Allora Mihajlovic sedeva sulla panchina del Catania che, in piena zona retrocessione, vinse clamorosamente a Torino per 2-1 (reti di Martinez, Salihamidzic e Izco) costruendo le basi per una incredibile cavalcata verso la salvezza. Mihajlovic ci ha riprovato domenica senza successo, ma quel risultato rimane ben impresso nella storia del Catania.

