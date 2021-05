IL SINDACO: “Sono in stretto contatto con Sigi, stiamo cercando strade diverse per salvare il Catania”

Intercettato dalla redazione di Futura Production, il Sindaco di Catania Salvo Pogliese si sofferma nuovamente sul clima societario d’incertezza che riguarda il Calcio Catania: “Sono in stretto contatto con la Sigi. Ci sono varie trattative in corso, ognuno sta cercando di fare la propria parte all’interno di un contesto emergenziale, dove comunque ritengo che alcune di queste strade potrebbero essere imboccate. Cerchiamo inoltre sponsor importanti attraverso la sinergia con ambasciatori di Stati europei per sollecitare qualche compagnia aerea di valenza internazionale che opera su Catania. Stiamo cercando strade diverse nel tentativo di salvare la matricola – a cui tutti siamo romanticamente affezionati – e la Lega Pro dopo quanto accaduto a luglio 2020, dove a Catania è stato fatto un miracolo dal quale non si può prescindere. E’ importante proseguire il percorso intrapreso lo scorso anno. Se prenderà il nome di Tacopina, cosa che sembra ormai residuale ma non ancora impossibile, o di altri imprenditori poco importa. L’importante è salvare la Lega Pro e la matricola 11700 nell’interesse della Catania calcistica e di tutta la città”.

