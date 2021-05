STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Ricorso, buone sensazioni. Il Catania ha cambiato marcia”

Giovanni Finocchiaro, giornalista de La Sicilia, è intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Il Pungiglione Stabiese. Queste le dichiarazioni raccolte e sintetizzate dalla redazione di ViViCentro.it:

”Il ricorso è stato inoltrato a Dicembre, una parte del ricorso è stata accolta mentre l’altra è stata rinviata e confermato il -2. Sicuramente non ci si può ridurre a fine campionato a discutere, giusto o sbagliato che sia un ricorso. Non vorrei essere nei panni di chi deve organizzare una trasferta a Catania in pochi giorni perché deve aspettare l’esito del ricorso, quantomeno sarebbe stato opportuno discutere il ricorso almeno la scorsa settimana in modo tale da dare il tempo tecnico alle squadre di organizzarsi. Comunque ci sono buone sensazioni che venga accolto”.

“Per quanto riguarda la squadra il cambio di allenatore ha fatto cambiare marcia. Baldini ha dato un gioco semplice ma molto efficace alla squadra e i risultati sono arrivati, nonostante come il suo predecessore non ha mai avuto tutti i calciatori a disposizione. Tonucci ha avuto il covid e si sta riprendendo. Non è stato mai malissimo perché l’ha preso in modo lieve. Ha fatto un campionato altalenante per via di due infortuni importanti però entrambi gli allenatori lo hanno apprezzato molto. Ha grande fisicità e grinta e la cosa che ho apprezzato di più è che pur essendo infortunato ha sempre incitato i suoi durante tutta la durata delle gare”.

