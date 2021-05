TACOPINA: dai dubbi di Palermo allo scenario di Catania…

Prima il mancato approdo al Palermo, poi la lunga trattativa col Catania che si è arenata quando tutto lasciava presagire il contrario. Ad oggi l’interesse manifestato da Joe Tacopina per un investimento nel calcio siciliano non è sfociato in un ingresso in società. A Palermo fu l’attuale presidente Dario Mirri a dire praticamente da subito no all’avvocato italo-americano. A mezzo stampa, precisamente a giugno 2020, Mirri disse di non conoscerlo e di non volerlo conoscere.

“A gennaio mi convocò uno studio di Roma (Tonucci) affermando che l’avvocato Tacopina era interessato a rilevare le quote del Palermo – le parole di Mirri riprese da mediagol.it – Non appena appresi la cosa, dopo circa cinque minuti, ringraziai l’avvocato riferendo il mio mancato interesse di fronte a quella prospettiva. Quello che è successo con Tacopina al comando sia a Bologna che a Venezia non mi ha per nulla convinto, poi da tifoso non dimentico che quando era presidente dei lagunari sperava di buttarci giù per risalire. A febbraio Di Piazza (ex vice-presidente rosanero) mi disse di voler invitare Tacopina a vedere una partita al Barbera e io risposi di no perché la società non lo riteneva opportuno. Tacopina non è l’uomo nero. Semplicemente ritengo che il suo contributo nelle sue precedenti esperienze calcistiche non sia stato rilevante”.

Nella sponda rossazzurra della Sicilia invece, tra mille ostacoli e svariati viaggi di Tacopina in direzione Catania, si è arrivati alla firma di un contratto preliminare d’acquisto che avvicinava sensibilmente le parti al passaggio di consegne. Almeno, così sembrava. Invece, non essendo stata rispettata in due circostanze la data di chiusura dell’accordo, l’operazione non si è concretizzata. Poi, la presentazione di una nuova offerta, è stata ritenuta irricevibile dall’attuale proprietà del Catania. E quindi? Contatti avviati con altri soggetti, sponsor e potenziali investitori ma i debiti non sono pochi ed il tempo stringe. In via ufficiale Tacopina non si è defilato, come confermato dal primo cittadino etneo Salvo Pogliese, ma la strada che porta al tycoon statunitense non è facilmente percorribile.

