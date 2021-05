TACOPINA: no alla proposta di Sigi, a questo punto cosa succederà?

Linea intransigente, quella di Joe Tacopina. Ieri, nel corso della conferenza stampa fiume dell’avvocato Giovanni Ferraù, quest’ultimo lo ha invitato ad entrare in Calcio Catania immettendo 3 milioni di euro subito. “Basterebbe questa cifra domani e prendere il 51% del Calcio Catania assumendone la presidenza”, le parole di Ferraù. A giudicare dalla risposta di Tacopina, però, il tycoon italo-americano non intende accettare tale soluzione. Non un euro in più, dunque.

La Sigi, che ritiene irricevibile l’offerta dei giorni scorsi, ha dato tempo fino al 15 maggio a Tacopina affinchè l’ex Venezia e Bologna formuli un’ulteriore proposta ma la sensazione è che sia netta la rinuncia del diretto interessato. La SpA catanese si è, pertanto, attivata immediatamente avviando interlocuzioni con altri soggetti ma è corsa contro il tempo. Anche il primo cittadino Salvo Pogliese ha sottolineato che farà la propria parte.

Sembra difficile che si ricucia lo strappo Sigi-Tacopina, ma non è possibile temporeggiare ancora. Nel fine settimana è prevista una nuova assemblea interna a Sigi, bisogna reperire 4 milioni entro meno di un mese. Il 17 maggio, invece, il Consiglio Federale delibererà le regole legate all’iscrizione al prossimo campionato e si conosceranno nel dettaglio i parametri richiesti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***