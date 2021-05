TESTA AL FOGGIA: Catania ancora più motivato dopo la sentenza

Finalmente l’avversario del Catania in occasione del primo turno dei playoff ha ufficialmente un nome. Trattasi del Foggia. Purtroppo per i rossazzurri la giustizia sportiva non ha dato ragione al Catania e, di fatto, respingendo il ricorso contro il -2 in classifica è stata confermata la sesta posizione. Gli etnei, quindi, accoglieranno il Foggia domenica avendo comunque due risultati su tre a disposizione. Le motivazioni aumentano in vista della sfida.

Il Responsabile dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino è pronto a scommettere sullo spirito combattivo della squadra di Francesco Baldini, che dovrà riversare sul campo la rabbia accumulata in questi giorni. C’è rammarico, infatti, per l’inammissibilità del ricorso ma anche tanta voglia d’iniziare nel migliore dei modi il cammino ai playoff. Non accontentandosi del risultato di parità, che sarebbe sufficiente per il passaggio del turno, ma provando a vincere come da mentalità trasferita dal mister alla squadra. Al di là delle vicende extra campo, il Catania è totalmente concentrato sugli spareggi e proverà a giocarseli fino in fondo.

