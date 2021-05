TMW: Top 11 stagionale, presenti anche Dall’Oglio e due ex Catania

A conclusione del campionato di Serie C, in attesa dei playoff, TuttoMercatoWeb.com ha stilato la Top 11 stagionale del girone C. Nella speciale formazione contenente i calciatori che si sono messi maggiormente in evidenza, spicca il rossazzurro Jacopo Dall’Oglio: “Qualche anno fa veniva valutato 3 milioni di euro dalla Reggina – si legge – ciò conferma che stiamo parlando comunque di un giocatore importante per la categoria. Sulle palle inattive è stato sempre un fattore”. Spazio anche a due ex Catania: Alessandro Marotta ed Alessio Curcio, protagonisti assoluti nelle rispettive squadre. Questa la Top 11 nel dettaglio:

4-2-3-1 Iannarilli (Ternana); Defendi (Ternana), Fazio (Catanzaro), Carillo (Casertana), Tito (Avellino); Dall’Oglio (Catania), Ilari (Teramo); Partipilo (Ternana), Curcio (Foggia), Falletti; Marotta (Juve Stabia).

