TORRE DEL GRIFO: report primo allenamento settimanale e calendario verso i playoff

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Foggia valevole per il primo turno dei play off del girone e in calendario domenica 9 maggio, alle 17.30, al “Massimino”. Dopo l’attivazione in palestra e il “torello”, il gruppo ha svolto esercitazioni tecniche e sessioni di lavoro incentrate sul possesso palla. In chiusura, partitella. La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con tre sedute in programma alle 17.30; da venerdì sera, rossazzurri in ritiro. Sabato pomeriggio, rifinitura. In base al report medico, domenica saranno regolarmente disponibili Di Piazza, Sarao e Welbeck.

