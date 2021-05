TORRE DEL GRIFO: ripresa degli allenamenti, in attesa di conoscere il prossimo avversario

Oggi, lunedì 4 maggio, il Catania torna ad allenarsi a Torre del Grifo Village per preparare la gara di domenica, valida per il primo turno dei playoff (fase gironi). Sarà una ripresa un pò insolita, visto che i rossazzurri non sanno ancora con certezza quale squadra affronteranno. Intanto la Lega Pro ha calendarizzato l’impegno con il Foggia: fischio d’inizio domenica alle ore 17:30, ma si attende mercoledì il Collegio di Garanzia del Coni per conoscere l’esito del ricorso presentato a dicembre. Sperando che non ci siano ulteriori rinvii (sarebbe ulteriormente clamoroso). Il Responsabile dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino e l’Amministratore Unico Nico Le Mura confidano nella restituzione dei due punti che modificherebbero la classifica riportando il Catania al quinto posto. In quel caso domenica sarebbe Catania-Casertana. In tutti i casi i rossazzurri giocheranno al “Massimino”, avendo a disposizione due risultati su tre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***