ULTIMI DIECI ANNI: da Maxi Lopez a Lodi, ecco i rossazzurri andati in doppia cifra

Otto giocatori del Catania, negli ultimi dieci anni, sono riusciti a raggiungere la doppia cifra. Contesti diversi, categorie e momenti differenti. Dal Catania dei record in Serie A ai rossazzurri formato Lega Pro, l’Elefante da due anni non vede propri calciatori andare in doppia cifra. Gli ultimi sono stati Francesco Lodi ed Alessandro Marotta, rispettivamente con un bottino di 15 e 10 reti nella stagione 2018/19 caratterizzata dall’alternanza di allenatori Sottil-Novellino. Negli ultimi anni si sono avvicinati Andrea Mazzarani e Manuel Sarao.

Spiccano le 17 segnature di Davis Curiale in quella che, ad oggi, è la migliore annata vissuta dagli etnei in Lega Pro, quella del primo Lucarelli (2017/18, ndr). Andando indietro nel tempo troviamo il brasiliano Caetano Calil, Emanuele Calaiò e due volte l’indimenticato argentino Gonzalo Bergessio. Nel 2011, dieci centri stagionali per Maxi Lopez con il difensore Matias Silvestre insolito vicecannoniere rossazzurro.

I MIGLIORI MARCATORI STAGIONALI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

2020/21 – Sarao 8, Dall’Oglio 5

2019/20 – Mazzarani 7, Di Piazza 6

2018/19 – Lodi 15, Marotta 10

2017/18 – Curiale 17, Ripa 9

2016/17 – Mazzarani 9, Di Grazia 7

2015/16 – Calil 11, Russotto 6

2014/15 – Calaiò 18, Rosina 8

2013/14 – Bergessio 10, Barrientos 5

2012/13 – Bergessio 15, Gomez 9

2011/12 – Lodi 9, Bergessio 7

2010/11 – Lopez 10, Silvestre 6

