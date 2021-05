UNDER 17: il Catania batte di misura l’Avellino

Quarta vittoria consecutiva per il Catania Under 17 Serie C (girone 7), a conclusione del girone d’andata. Battuto l’Avellino per 1-0. Decisiva la rete di Caramanno al 21′ della ripresa. Secondo gol in questo campionato per il difensore agrigentino classe 2004, bravo ad avventarsi sulla ribattuta dopo una conclusione di Giannone. Al 31° del primo tempo il portiere etneo Francesco Borriello, classe 2005, ha respinto un rigore calciato dall’irpino Buonocore. Giovani rossazzurri in vetta a punteggio pieno. Per la squadra guidata da Orazio Russo matura anche il quarto “clean sheet” di fila.

