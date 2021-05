VERSO CATANIA – FOGGIA: tornano le geometrie di Maldonado a centrocampo

Mister Baldini aveva preferito tenerlo in panchina allo “Zaccheria”. Per lui, ingresso in campo solo nei minuti finali nella speranza di riuscire ad incamerare i tre punti, cosa poi non avvenuta. Il centrocampista del Catania Luis Maldonado, per caratteristiche, è l’unico vero e proprio play a disposizione di Baldini. Essendo diffidato, l’ex allenatore del Trapani ha adottato altre soluzioni per evitare una squalifica in vista dei playoff. Adesso però il calciatore ecuadoregno scalpita per giocare dal 1′ domenica. Potrebbe essere supportato da Izco e Dall’Oglio a completamento del trio di centrocampo, ma per l’occasione sarà disponibile anche Welbeck. Non si esclude, quindi, anche l’ipotesi d’inserire dall’inizio l’italo-ghanese. Magari al posto di Izco.

