VERSO FOGGIA – CATANIA: quando Follieri si era detto interessato a rilevare i club, ma…

Prove insistenti a far parte del mondo del calcio ma, come sempre accaduto in questi anni, i tentativi non sono andati a buon fine. In un passato non troppo lontano aveva provato anche ad acquisire le quote di Palermo e Catania, ma l’imprenditore pugliese Raffaello Follieri non è riuscito nell’intento. Foggiano di nascita, provò anche a rilevare il Foggia. Anche in questo caso tentativo a vuoto.

Nel 2019, in un’intervista al quotidiano La Sicilia, Follieri disse di manifestare interesse nei confronti del Catania “perchè la città ha un’utenza sportiva e calcistica che poche altre in italia possono vantare. Catania ha una storia prestigiosa e una tifoseria calorosa. Si può sviluppare un progetto di internazionalizzazione con Torre del Grifo che è una struttura di eccellenza europea. Per noi conta moltissimo, per esempio, lo sviluppo delle Academy e la cura delle squadre giovanili. Il nostro gruppo fa attività a livello internazionale, le aspettative sono massime: intanto ritornare in Serie A”.

Nel caso del Foggia, invece, ricordiamo la nota emessa dal club attraverso la quale si evinceva che la società Follieri Capital LTD non ha “formulato “offerte irrevocabili” di acquisto”. Inoltre “non ha fornito elementi che confermino interesse concreto ed effettive disponibilità economiche per un progetto di crescita del Calcio Foggia 1920” e “si è contrari all’ingresso di tale socio per le forti “perplessità” che ha ingenerato l’eventualità dell’ingresso del signor Follieri e/o di una società del suo gruppo nel progetto calcistico cittadino”. “Da tempo – prosegue la nota – si è chiesto al signor Felleca di dare evidenza delle verifiche che sulla stampa asseriva di aver effettuato sulla solidità del gruppo Follieri, ma sul punto non è stato dato ad oggi alcun concreto riscontro”.

Sia il Catania che il Foggia, dunque, hanno condiviso la stessa esperienza. Conclusa con un nulla di fatto.

