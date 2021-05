VERSO I PLAYOFF: valore mercato squadre partecipanti, Catania nella Top 10

La valutazione di mercato di tutte le squadre partecipanti ai playoff di Serie C edizione 2021, sulla base di quanto evidenzia il database del noto portale Transfermarkt. In una ipotetica classica di riferimento, il Catania si colloca nella Top 10 e precisamente al nono posto davanti a compagini di spessore come Modena, Avellino e Cesena. Rossazzurri in quarta posizione se consideriamo esclusivamente il club del girone C rispettivamente alle spalle di Bari, Palermo e Catanzaro. Il Foggia, avversario del Catania al “Massimino”, ventiquattresimo.

Juventus U23 15,43 mln € Padova 8,00 mln € Bari 6,63 mln € Triestina 5,93 mln € Palermo 5,90 mln € Alessandria 5,88 mln € Catanzaro 5,80 mln € Sambenedettese 5,70 mln € Catania 5,65 mln € Modena 5,58 mln € Südtirol 5,33 mln € Pro Vercelli 5,13 mln € Avellino 4,90 mln € Feralpisalò 4,80 mln € Cesena 4,63 mln € Lecco 4,58 mln € Juve Stabia 4,45 mln € Teramo 4,43 mln € Renate 4,28 mln € Albinoleffe 3,98 mln € Mantova 3,55 mln € Pro Patria 3,48 mln € Virtus Verona 3,10 mln € Foggia 3,10 mln € Pontedera 3,08 mln € Casertana 3,00 mln € Grosseto 2,90 mln € Matelica 2,88 mln €

