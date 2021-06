ACCADDE OGGI: 11 giugno 2005, il Catania di Sonetti chiude in bellezza

11 giugno 2005. 16 anni fa il Catania chiudeva in bellezza il campionato di Serie B, conquistando tre punti sotto il vulcano contro il Cesena. 2-0 il risultato finale, marcatori Jeda (11′) e Cristian Silvestri (76′). Era la squadra allenata dal sergente di ferro Nedo Sonetti, protagonista di un eccellente girone di ritorno dopo essere subentrato all’esonerato Maurizio Costantini. I rossazzurri – che nella prima metà di stagione incontrarono non poche difficoltà nonostante grandi nomi in rosa come Walem, Ferrante, Miceli, Vugrinec e Fresi – conclusero il torneo al dodicesimo posto centrando una tranquilla salvezza con una formazione più “operaia”, grazie anche ai decisivi innesti di gennaio. Su tutti Menegazzo, il già citato Jeda e Serafini. Sonetti sarebbe rimasto volentieri alle pendici dell’Etna, ma nella stagione successiva l’allora Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco preferì puntare su Pasquale Marino.

