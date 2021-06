ACCADDE OGGI: 13 giugno 2017, Lodi al Catania per la terza volta

13 giugno 2017. Si trasferisce al Catania per la terza volta in carriera il centrocampista Francesco Lodi, acquisito a titolo definitivo. Queste le parole di Lodi, all’atto dell’ufficialità del ritorno: “Sono grato alla società ed a Pietro Lo Monaco, per avermi dato la possibilità di ritornare e per la grande fiducia che ho percepito. Sono molto contento e particolarmente orgoglioso: questa maglia è semplicemente una seconda pelle per me. Nel calcio non è possibile promettere nulla ma, non è retorica, Catania merita altri palcoscenici e noi ci metteremo al lavoro con un solo obiettivo: riuscire a risalire, con umiltà, sacrificio e sofferenza. Dovrà essere il nostro campionato. Il mio sogno ma anche il mio traguardo, adesso, è coronare questa nuova avventura contribuendo a riportare il Catania in Serie A, cioè laddove società, tifosi e città meritano di stare”.

