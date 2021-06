ACCADDE OGGI: 14 giugno 1970, Massimino sviene dall’emozione per la promozione del Catania in A

Decisiva la vittoria del Catania a Reggio Calabria

14 giugno 1970, una data storica per il Calcio Catania che festeggia la promozione aritmetica in Serie A vincendo 3-1 a Reggio Calabria contro la Reggina con circa 20mila tifosi rossazzurri al seguito. Pirola portò momentaneamente in vantaggio i calabresi al 16’ provando a rovinare la festa etnea. Rispose Bonfanti alla mezzora e, nel quarto d’ora finale, Volpato e ancora una volta Bonfanti completarono la rimonta. Gioia incontenibile per la formazione allenata da Egizio Rubino e festa grande per l’allora presidente Angelo Massimino che, ad un certo punto, si emozionò così tanto da svenire. Il Catania concluse il campionato di Serie B al terzo posto, alle spalle di Varese e Foggia, mentre Aquilino Bonfanti vinse il titolo di capocannoniere.

