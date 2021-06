ACCADDE OGGI: 17 giugno 2001, esordio in Serie A per il Claiton

17 giugno 2001. Momento da ricordare per l’attuale difensore del Catania Claiton Dos Santos Machado, nato a Santa Helena De Goiás il 7 settembre 1984. Dopo le buonissime prestazioni tra gli Allievi, l’allora allenatore del Bologna Francesco Guidolin lo fece esordire in prima squadra il 17 giugno 2001 all’ultima giornata di Serie A nella sconfitta per 2-1 contro l’Inter. Episodio indelebile per Claiton che, appena due settimane dopo, vinse lo scudetto Allievi al primo tentativo, battendo ai calci di rigore la Roma soprattutto grazie alla grande prestazione del portiere Fabre che ne parò tre consecutivi.

