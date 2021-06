ACCADDE OGGI: 20 giugno 2002, gesto importante in onore di Massimino

20 giugno 2002, giorno storico per i tifosi catanesi. Lo stadio “Cibali”, teatro di innumerevoli battaglie sportive, viene intitolato alla memoria dello storico numero uno del Catania Angelo Massimino, presidente a più riprese tra il 1969 ed il 1996. L’iter per l’intitolazione dell’impianto sportivo etneo al Presidentissimo prese inizio nel maggio del 2001, quando l’allora ministro dell’Interno Enzo Bianco concesse la deroga per l’intitolazione necessaria per le persone decedute da meno di 10 anni. Parteciparono alla cerimonia il primo cittadino etneo dell’epoca, Umberto Scapagnini, oltre naturalmente ai famigliari di Massimino. L’intitolazione avvenne a sei anni e mezzo dalla scomparsa dell’imprenditore, morto in un incidente stradale il 4 marzo del 1996.

