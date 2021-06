ACCADDE OGGI: 22 giugno 1975, Catania in B dopo un anno di purgatorio

22 giugno 1975. Splendida cavalcata che riporta il Catania in Serie B dopo un solo anno di purgatorio. Serrato ed avvincente il confronto per tutto il campionato con il Bari per ottenere la promozione, che si risolve nell’ultima partita di campionato contro la Turris a Torre del Greco, dove è necessaria la vittoria. Fino ad un quarto d’ora dal termine si è inchiodati sullo 0-0, poi finirà in gloria (0-3) per il Catania allenato da Egizio Rubino mandando in ecstasy i tifosi rossazzurri. In gol Ciceri, Fatta e Malaman. Proprio Ciceri fu un grandissimo protagonista di quella stagione, firmando con Giampietro Spagnolo 38 reti in due.

