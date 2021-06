AVV. FERRAU’: “Catania sta rispondendo come solo Catania sa rispondere…”

Con una storia pubblicata su Facebook, l’avvocato e presidente Sigi Giovanni Ferraù – criticato in queste ore da Joe Tacopina – sottolinea il contributo che stanno offrendo i tifosi rossazzurri aderenti all’iniziativa “Uniti per il Catania”, non un azionariato popolare ma una sorta di raccolta fondi per favorire l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C: “Catania risponde come solo Catania sa rispondere – scrive – Con Amore, Passione e Dedizione assoluta… da brividi! Catania 1946, matricola 11700! Avanti così, tutti insieme!”. E poi riporta alcuni importi di bonifici anche molto sostanziosi effettuati da tifosi sparsi in Europa e nel mondo, dalla Svizzera all’Inghilterra, passando per il Canada e l’Australia. Si attende di conoscere le cifre esatte di quanto raccolto finora. Ieri, lunedì 21 maggio, pare sia stata raggiunta una quota inferiore a 50mila euro. Qualcosa si muove, ma è sempre più vicina la scadenza del 28 giugno per l’iscrizione.

