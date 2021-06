AZIONARIATO POPOLARE: al momento resta solo un’ipotesi

Torna di moda l’idea di strutturare il Calcio Catania anche attraverso la creazione di un azionariato popolare. Ipotesi che viene presa in considerazione ma, per il momento, rimane tale. La Sigi valuta questa possibilità, con in testa l’avvocato Giovanni Ferraù, ma le previsioni attuali non lasciano intuire una incidenza considerevole sul piano economico. Sarebbe, tuttavia, un modo affinchè si crei anche un canale diretto tra i tifosi e l’amministrazione societaria del Catania. Vedremo se il discorso verrà portato avanti. Almeno nell’immediato, ci risulta che la possibilità di costituire un azionariato popolare non rappresenti un’ipotesi calda. Si potrebbe, però, valutare un progetto futuro all’interno di un percorso ben definito e duraturo nel tempo.

