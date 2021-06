BALDINI: Carpi, c’è la proposta contrattuale ma priorità al Catania

Francesco Baldini, Alberto Gilardino e Michele Marcolini. Il quotidiano Il Resto del Carlino continua a menzionare questo trio di nomi per la panchina del Carpi. L’attuale allenatore del Catania rappresenta un profilo concretamente tenuto in considerazione, lo stesso Baldini non ha smentito di avere chiacchierato con la società emiliana. In queste ore il tecnico di Massa si trova a Torre del Grifo per discutere di futuro e idee con la dirigenza rossazzurra, ma il Carpi non molla la presa avendogli proposto un contratto annuale con rinnovo automatico al raggiungimento degli obiettivi. Baldini, comunque, ha ammesso di avere dato la priorità al Catania e prenderebbe in considerazione altre proposte solamente nel caso in cui non ci fossero i presupposti per continuare l’avventura in Sicilia.

