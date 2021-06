BALDINI: idee chiare per ripartire, ora dipende dal Catania

Mister Francesco Baldini è da ieri, lunedì 5 giugno, a Torre del Grifo per discutere di futuro con il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino ed il Responsabile dell’Area Tecnica Vincenzo Guerini. Prima condizione necessaria affinchè si possa proseguire insieme il rapporto, ricevere garanzie in merito all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C. Per il resto non sarebbe un problema trovare un’intesa sul lato economico della trattativa, portando avanti un progetto che includa lo svecchiamento della rosa con il giusto mix tra giovani ed esperti, ripartendo da almeno 11-12 componenti dell’attuale organico del Catania con una decina di innesti che aumentino il tasso tecnico e diano risposte valide sotto il profilo atletico e dell’integrità fisica. Un progetto di durata biennale andrebbe bene al tecnico di Massa che, intanto, ha preso tempo con altri club tra cui il Carpi, dando priorità al Catania.

