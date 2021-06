CALCIO CATANESE: Caffo continua a tenere in vita il suo giocattolo in Serie C

“Siamo contenti. il primo obiettivo principale lo abbiamo centrato. Adesso aspettiamo l’ok definitivo e poi ripartiamo anche se di fatto la Società non si è fermata un attimo per arrivare a questo risultato, tra l’altro con diversi giorni di anticipo. Ci aspetta un’altra stagione esaltante che speriamo di condividere con i tifosi allo stadio dopo un anno e mezzo praticamente a porte chiuse”. Così il presidente della Vibonese Giuseppe Caffo preannuncia l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C.

Continuità gestionale assicurata a Vibo Valentia. Merito soprattutto di Caffo che continua a mettere a disposizione risorse per il progetto rossoblu. Lui, catanese di nascita e da sempre tifoso del Catania, non intende mollare il proprio giocattolo puntando sull’amore per l’essenza genuina del calcio. La Vibonese, dunque, anche nella stagione 2021/22 darà battaglia nel girone C di Serie C. E Caffo, che ha recentemente ufficializzato l’ingaggio di mister Gaetano D’Agostino confermando il Direttore Sportivo Luigi Condò, spera di potere ancora centrare una brillante salvezza tra i professionisti vivendo il suo personalissimo derby con il Catania.

