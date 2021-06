CALCIO SICILIANO – Mirri (Pres. Palermo): “Dal Catania al Messina, tutte faranno le squadre per provare a vincere…”

Il Presidente del Palermo Dario Mirri è immediatamente proiettato sul futuro, consapevole che la concorrenza sarà agguerrita nella prossima stagione. Queste le parole di Mirri evidenziate da tuttoc.com: “Il progetto per la prossima stagione è quello di tutte le altre: vincere. I primi di agosto del 2018 De Laurentiis si aggiudica il Bari e dichiara che sarebbe andato subito in Serie A. Il Bari è in nostra compagnia, è uscito ai playoff come noi e ha investito molto di più. Il progetto è evidente, faremo una squadra per poter vincere, non certo per perdere. Allo stesso modo l’Avellino, il Catanzaro, il Cosenza, la Juve Stabia, il Catania, lo farà il Messina. Le grandi città che affronteremo proveranno a vincere. Non ci sono formule assolute, nessuno gioca per perdere. Poi in mezzo ci sono tante difficoltà, il pallone è rotondo. Il Palermo deve andare in Serie A perché è la quinta città italiana, ha uno stadio e un pubblico straordinario. Ma la A non è dovuta. Abbiamo delle avversarie oggi e dobbiamo accettare il presente. Se non guardiamo dove siamo, non possiamo guardare al futuro e raggiungerlo tutti insieme”.

