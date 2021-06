CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2021, i rossazzurri con più presenze. Biagianti, Pisseri e Calapai sul podio

Rossazzurri ancora militanti in Lega Pro. Tentativo ripetuto di fare ritorno nel campionato cadetto, ma il Catania non ce l’ha fatta. Capitan Biagianti, in queste stagioni vissute amaramente in terza serie, dal 2015 in poi è stato il calciatore con più apparizioni in casacca rossazzurra. Sognava di proseguire l’avventura ma, tra mille polemiche, la dirigenza assunse la decisione di non rinnovargli il contratto in scadenza. Dal 14 ottobre 2020 fa parte della Meta Catania, militante nella Serie A del futsal. Ben 136 per Biagianti sotto l’Etna, poco più dell’estremo difensore Pisseri che ha lasciato la Sicilia nell’estate del 2019 e, oggi, si gioca la promozione in B difendendo i pali dell’Alessandria. Terzo gradino del podio per Calapai. Alle sue spalle Silvestri, Russotto e Curiale. Nella speciale Top 10 di seguito riportata figura, tra gli altri, lo sloveno Barisic:

Marco Biagianti, 136 presenze Matteo Pisseri, 127 Luca Calapai, 107 Tommaso Silvestri, 105 Andrea Russotto, 104 Davis Curiale, 103 Francesco Lodi, 101 Andrea Mazzarani, 99 Maks Barisic, 97 Rosario Bucolo, 96



