CATANIA SOCIAL – Pagliara: “Iniziativa Sigi, si deve provare a salvare la storia”

Il Dottor Fabio Pagliara spiega sui social il motivo che lo ha spinto ad effettuare un bonifico aderendo all’iniziativa promossa dalla Sigi, “Uniti per il Catania”: “Non condivido tempi e comunicazione e mi sarei aspettato altro in termini di programmazione, di cambiamento e di come “toccare le corde” della nostra straordinaria Città. Il Catania, però, va aiutato da tutti, per provare a salvarne la storia. Non lo so se cascheremo “a ditta, comu u iattu”, ma contano i gesti e i fatti, anche e soprattutto quando non si condivide il metodo. Avanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***