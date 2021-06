CATANIA SOCIAL – Pagliara: “Melior de cinere surgo”

“Melior de cinere surgo ❤️💙”. Il Dottor Fabio Pagliara, sui social, si rifà alla scritta presente in città nella Porta Giuseppe Garibaldi, cioè “rinasco dalle mie ceneri ancora più bella”, riprendendo il mito secondo cui la fenice, in punto di morte, prende fuoco per poi rinascere dalle proprie ceneri. Il riferimento va alla notizia dell’iscrizione del Catania al prossimo campionato (si attende l’ufficialità l’8 luglio), in un momento in cui sembrava davvero vicino il fallimento. Pagliara, che ha aderito peraltro all’iniziativa ‘Uniti per il Catania’, ha ricevuto alcuni commenti su Facebook e non manca chi spinge per un suo ingresso in società, sperando in un concreto progetto di rilancio del Calcio Catania.

