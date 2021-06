CURVA NORD CATANIA: attivazione punto raccolta fondi

La Curva Nord giovedì, venerdì e sabato presso i botteghini di piazza Spedini, attiverà un punto di raccolta per contanti, a beneficio di quanti vogliono dare un contributo alla iniziativa “Uniti per il Catania” promossa dalla Sigi. Le quote saranno giornalmente rendicontate e consegnate alla Sigi (responsabile per tali quote) con modalità che, insieme agli orari, verranno specificati entro mercoledì. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook La domenica allo stadio.

