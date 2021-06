CURVA NORD E SUD: l’avv. Ferraù sottolinea il contributo del tifo organizzato

“4.477 raccolti dalla Nord ❤️💙 in soli tre giorni e con immenso sacrificio. Nel frattempo la Sud non mancava di dare un importante contributo. Uniti per il Catania ❤️💙”. L’avvocato Giovanni Ferraù, presidente Sigi, con una storia su Facebook parla del contributo offerto anche dai gruppi organizzati rossazzurri per sostenere economicamente il Calcio Catania. Iniziative del tutto spontanee, che si sommano alla raccolta fondi lanciata dalla SpA etnea con oltre 100mila euro ottenute in pochissimo tempo.

